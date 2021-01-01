رسميًا .. برشلونة يعلن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة النادي

انسحاب روسورد من العملية الانتخابية

أعلن المجلس الانتخابي لنادي برشلونة الإسباني، عن المرشحين بشكل رسمي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

المجلس اجتمع اليوم، الخميس، في قاعة المناسبات بمقر برشلونة، لإعلان المرشحين النهائيين للانتخابات المقرر لها 24 يناير الجاري.

وبمجرد اكتمال عملية التحقق من صحة التوقيعات المقدمة، أعلن المجلس من خلال الموقع الرسمي لبرشلونة، عن القائمة النهائية للمرشحين.

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وهو ما أسفر عن إعلان المرشح إيميل روسود انسحابه بشكل كامل من العملية الانتخابية بعد انتهاء عملية التحقق.

وشهدت القائمة النهائية تواجد جوان لابورتا الرئيس الأسبق لبرشلونة، حيث وصلت التوقيعات الصحيحة له إلى 9625 من أصل 10272.

ℹ️ La Junta Electoral proclama a Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa candidatos a la presidencia del Club — FC (@FCBarcelona_es) January 14, 2021

ومن المقرر أن ينافسه فيكتور فونت الذي وصلت توقيعاته الصالحة إلى الرقم 4431 من أصل 4713، بينما وصلت الأصوات الصالحة لأنتوني فريتشا إلى 2634 من 2822 حصل عليهم.

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ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية لكل مرشح غدًا الجمعة، قبل أن تبدأ عملية التصويت للمرشحين يوم الأحد 24 يناير.