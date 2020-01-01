رسمياً .. برشلونة يعلن التعاقد مع سيرجينو ديست

بعد منافسة شرسة مع بايرن ميونخ

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، عن تعاقده مع الظهير الأمريكي صاحب الأصول الهولندية سيرجينو ديست من أياكس أمستردام.

برشلونة تخلى مؤخراً عن ظهيره نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون، ليحتاج التعاقد مع لاعب آخر في نفس المركز قبل إغلاق السوق.

اختيار المدرب رونالد كومان، وقع على ديست، الذي يعتبر من أبرز المواهب في أوروبا الفترة الماضية في خط الدفاع.

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وكشف النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، عن ضم اللاعب لمدة 5 سنوات، بعد اجتيازه الكشف الطبي وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن الصفقة وصلت قيمتها 21 مليون يورو بالإضافة لـ5 ملايين كمتغيرات مستقبلية، يدفعها برشلونة للحصول على خدمات الظهير البالغ من العمر 19 سنة.

وأما بالنسبة للشرط الجزائي في عقد ديست، فقد وصل إلى 400 مليون يورو، في خطوة تعكس القيمة الكبيرة للمدافع الشاب لدى إدارة النادي.

وينجح بذلك برشلونة في خطف الصفقة من نظيره الألماني بايرن ميونخ ، والذي حاول التعاقد مع اللاعب قبل أن تفشل مفاوضاته مع أياكس.

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يذكر أن ديست شارك في 36 مباراة بقميص أياكس الموسم الماضي بكل البطولات، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة 6 بقميص الفريق الهولندي.