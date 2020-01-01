رسميًا .. برشلونة يعلن إقالة إريك أبيدال

نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي إقالة إريك أبيدال القائم بأعمال المدير الرياضي في صفوفه.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن إقالة إريك أبيدال لاعبه السابق والقائم بأعمال المدير الرياضي في النادي بعد إقالتهم لكيكي سيتيين المدير الفني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وجه من خلاله الشكر لأبيدال، وأكد خلاله على امتنان الجميع على الفترة التي أمضاها في صفوف برشلونة.

وكتب النادي في البيان: "توصل نادي برشلونة وإريك أبيدال لاتفاق حول انتهاء التعاون بينهما، وإنهاء العقد المبرم مسبقًا برغبة مشتركة من الطرفين".

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وأضاف: "النادي يريد أن يشكر أبيدال بشكل علني على احترافيته والتزامه وتكريسه لنفسه من أجل عمله، وعلى طبيعة العلاقة الطيبة التي كانت بينه وبين الجميع في عائلة برشلونة".

وكان النادي قد أعلن قبل ساعات عن رحيل كيكي سيتيين المدير الفني للفريق، وكانت تلك هي الوظيفة الأخيرة لأبيدال قبل الإعلان عن رحيله.

وتعرض برشلونة لهزيمة قاسية وتاريخية أمام نظيره بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام مما تسبب في موجة غضب عارمة داخل النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة يقترب حاليًا من الإعلان عن تولي المدرب الهولندي رونالد مديرًا فنيًا جديدًا خلفًا لكيكي سيتيين ولمدة عامين.