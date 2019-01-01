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رسمياً - برشلونة يخطف توديبو من مانشستر سيتي

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صفقة دفاعية جديدة للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدافع الفرنسي جون كلير توديبو، ليصبح ثاني صفقاته بالميركاتو الشتوي الحالي.

توديبو كان ينتهي عقده مع تولوز بالصيف المقبل، ليعلن رفضه التام للتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

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مانشستر سيتي حاول التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً، وقدم عرضاً قيمته 4 مليون يورو للحصول على خدماته.

وهو ما لم يتحمس له اللاعب لرغبته الواضحة في اللعب لبرشلونة، والانضمام لكتيبة المدرب إرنستو فالفيردي.

وكشف الحساب الرسمي للنادي الإسباني على موقع "تويتر"، عن توقيع اللاعب على عقود انضمامه، في صفقة يُقال أن قيمتها وصلت لـ2 مليون يورو مع بعض الإضافات.

وتأتي الصفقة تدعيماً لدفاع الفريق الكتالوني، الذي يعاني من نقص كبير لكبر سن جيرارد بيكيه والإصابات المستمرة لصامويل أومتيتي.

وأكد الموقع الرسمي لبرشلونة أن توديبو سيبقى مع تولوز حتى نهاية الموسم، لينضم بشكل رسمي للفريق في يوليو 2019.

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ويصبح بذلك الفرنسي الشاب هو ثاني صفقة دفاعية لبرشلونة هذا الشهر، حيث تعاقد مع جيسون موريلو من فالنسيا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

جدير بالذكر أن توديبو بدأ مسيرته كلاعب وسط، قبل أن يتحول لمركز قلب الدفاع ويلعب 10 مباريات مع الفريق الأول لتولوز هذا الموسم.

 

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