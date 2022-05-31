رسميًا | برشلونة يحدد موعد التصويت لصالح بيع أسهمه!

برشلونة يبحث بجدية عن حل أزماته الاقتصادية

طالب فريق برشلونة الإسباني أعضاء ناديه بعقد جمعية عمومية غير اعتيادية يوم 16 يونيو المقبل لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا المالية.

حيث اجتمع مجلس الإدارة في جلسة يوم الثلاثاء في "لا جونكويرا" وتناول فيها بعض الأشياء الخاصة بوضع البلوجرانا الاقتصادي.

وعليه، وافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد جمعية استثنائية لأعضاء مندوبي نادي برشلونة لكرة القدم في 16 يونيو 2022.

ما هي الأشياء المطروحة؟

سيُطلب من الأعضاء الحصول على تصريح لمختلف التحركات المالية القادمة، وسوف يطرح مسألتان للمحاولة للحصول على موافقة لإتمامهما.

المسألة الأولى هي " Barça Licensing & Merchandising" والمحاولة للحصول على تصريح بالاستحواذ من قبل مستثمر واحد أو أكثر على حصة أقلية في رأس المال الاجتماعي للشركة (حتى 49.9٪).

والثانية حول حقوق البث التلفزيوني، للمحاولة للحصول على موافقة بالتنازل عن مستثمر واحد أو أكثر بما يصل إلى 25٪ من الدخل لاستغلال حقوق البث التلفزيوني، أو الحصول على تمويل على أساس الحقوق التلفزيونية.

ويتم إبلاغ جميع الأعضاء أنه اعتبارًا من 3 يونيو 2022، ستكون المعلومات ذات الصلة متاحة فيما يتعلق بالنقاط النظامية لليوم الخاضع للتصويت.

ماذا عن تسمية الفريق الثاني؟

وافق مجلس إدارة النادي الكتالوني على إعادة تسمية الفريق الثاني للبلوجرانا بـ "برشلونة أتلتيك".

جدير بالذكر وبغض النظر عن الاجتماع، أعلن برشلونة أنه في 8 يونيو، سيعقد الاجتماع السنوي مع مجلس شيوخ البلوجرانا، وهو الجهاز الذي يضم أول ألف عضو في النادي.

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