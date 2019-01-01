رسميًا | برشلونة يجدد عقد فالفيردي لعام إضافي

المدرب الحاصل على لقب الدوري الموسم الماضي قد يستمر لعامين إضافيين

أعلن نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند التمديد لإيرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، لعام إضافي لينتهي في 2020.

فالفيردي تولى تدريب برشلونة في 2017 وحقق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك بجانب السوبر المحلي.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ فالفيردي مستمر مع الفريق حتى 2020 مع إمكانية التمديد لعام إضافي الموسم المقبل لينتهي مع انتهاء فترة ولاية جوسيب ماريا بارتوميو في 2021.

❗ [ÚLTIMA HORA] Acuerdo para la renovación de Valverde

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وأوضح أنّه سوف يتم توقيع العقد صباح اليوم، الجمعة، في العاشرة والربع بتوقيت برشلونة.

فالفيردي تولى تدريب الفريق الكتالوني في 96 مباراة حقق الانتصار في 65 مباراة بنسبة 68% وتعادل 22 مرة وخسر 9 لقاءات فقط، كما أنّ سجل انتصاراته ينقسم إلى 43 فوز في الليجا و11 في الكأس و10 في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وحقق المدرب سلسلة لاهزيمة في الليجا وصلت إلى 37 مباراة في موسمه الأول.

وفي 96 لقاء، سجل برشلونة 233 هدفًا واستقبل 78 مرة، وأحرز ليونيل ميسي من هذه الأهداف 78 مرة يليه لويس سواريز برصيد 47 هدفًا ثم فيليبي كوتينيو (18) وعثمان ديمبيلي (17) وباولينيو وبيكيه (9) وإيفان راكيتيش (8).

ويعد لويس سواريز أكثر اللاعبين مشاركة في دقائق لعب تحت قيادة فالفيردي بواقع 7026 دقيقة ثم جيرارد بيكيه 7024 وتير شتيجن 7020 ثم إيفان راكيتيش بواقع 6986 دقيقة.