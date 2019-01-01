رسمياً - برشلونة يجدد عقد رافينيا ويعيره إلى سيلتا فيجو

رافينيا جدد تعاقده مع الفريق الكتالوني لمدة موسم واحد قبل الرحيل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي منذ قليل، تجديد تعاقد لاعبه رافينيا ألكانتارا، ثم إعارته إلى نادي سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النادي الكتالوني بياناً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "وافق نادي برشلونة على تجديد عقد اللاعب حتى نهاية موسم 2020/21".

وواصل: "بالإضافة إلى هذا توصل النادي مع إدارة سيلتا فيجو، على اتفاق حول إعارة اللاعب في الموسم الحالي، ويحصل خلالها سيلتا على راتب اللاعب بالإضافة إلى الإضافات والتي قد تصل إلى 1.5 مليون يورو".

مباشر - أخبار اليوم الأخير من سوق انتقالات صيف 2019

وقدمت إدارة برشلونة شكرها للاعب، على الفترة التي قضاها داخل جدران الفريق وتمنت له التوفيق في رحلته القادمة والحظ الجيد.

ألكانتارا صاحب الـ 26 عاماً، لم يشارك بشكل مستمر مع برشلونة الموسم الماضي، إذ لعب 5 مباريات فقط بالدوري دون أن يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي أهداف.