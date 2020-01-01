رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز لاعب بالميراس

اللاعب سينضم الصيف القادم لبرشلونة

أعلن برشلونة، توصله لاتفاق مع نادي بالميراس، للتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز، الذي سينضم في الصيف القادم.

وكلفت الصفقة خزائن الفريق الكتالوني، 7 ملايين يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين إضافات بعقد يمتد خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب صاحب الـ 21 عاماً، لقلعة الفريق الكتالوني في الأول من يوليو القادم.

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وانضم فيرنانديز إلى بالميراس في الأول من يناير 2019، قادماً من بوتافوجو مقابل أربعة ملايين يورو.

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وشارك متوسط الميدان، مع بالميراس في 11 مباراة هذا الموسم نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وحيداً.

وعلى المستوى الدولي، ظهر فيرنانديز مع منتخب بلاده تحت 20 عاماً في مباراتين، ومثلهما مع منتخب تحت 17 عاماً.