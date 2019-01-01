رسميًا .. برشلونة يؤمن مستقبل فاتي بشرط جزائي فلكي

برشلونة يقطع الطريق على الطامعين في جوهرته النفيسة

أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي، توصل الإدارة إلى اتفاق مع المراهق الصغير أنسو فاتي، بموجبه تم تحسين راتبه حتى منتصف عام 2022، مع تعديل قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وبحسب ما أعلنه النادي في بيانه، فإن صاحب الـ16 عامًا وافق على مد عقده لعامين إضافيين، مقابل تعديل قيمة الشرط الجزائي في عقده من 100 إلى 170 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سترتفع قيمة الشرط الجزائي لنحو 400 مليون بمجرد أن يضع القلم على أول عقد احترافي بعدما يتجاوز الـ18 ربيعًا.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "تم توقيع العقد اليوم الأربعاء في مكتب النادي وبحضور الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، بالإضافة للمدير المسؤول سيلفيو إلياس والمدير التنفيذي كارسار كارو، وحضر أيضًا إريك أبيدال وسكرتير الفني ونائبه راموس بلينز خوسيه ماري بيكرو".

تفاصيل أكثر بعد قليل...