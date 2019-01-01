رسميًا - برانكو مديرًا فنيًا للأهلي السعودي

الصائغ كان قد أتم اتفاقه مع المدرب الجديد منذ أيام وأرجأ الإعلان لبعد فوزه في الانتخابات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، تعيين الكرواتي برانكو مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من فوز الصائغ برئاسة الراقي لمدة أربع سنوات مقبلة بالتزكية، حيث أنه كان المترشح الوحيد.

رسميًا - أحمد الصائغ رئيسًا للأهلي السعودي

الكرواتي صاحب الـ65 عامًا رحل بنهاية الموسم المنقضي عن تدريب بيرسبوليس الإيراني، الذي قضى معه أربعة مواسم.

الكرواتي برانكو مدرباً للفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي لمدة موسمين مقبلين. #WelcomeBranko pic.twitter.com/5AYCaKeNUu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 18, 2019

وسبق لبرانكو العمل بالدوري السعودي وتحديدًا الاتفاق موسم 2011-2012، وقاده وقتها لاحتلال المركز الرابع في جدول الترتيب بـ47 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في ثماني وخسر خمسة لقاءات أخرى.

وكذلك عمل بالمنطقة الخليج بالوحدة الإماراتي موسم 2012-2013، واحتل معه المركز السابع بـ39 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة وتعادل في ثلاث، وخسر 11 آخرين.

يذكر أن الأهلي أنهى الموسم المنقضي محتلًا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة، ليتأهل للعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.