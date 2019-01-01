رسميًا | براندت يُنهي مسيرته مع ليفركوزن وينضم لدورتموند

لاعب الوسط هو ثالث صفقات وصيف البوندسليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بوروسيا دورتموند رسميًا ضم جوليان براندت من بايرليفركوزن مقابل 25 مليون يورو.

وكان النادي الذي خسر سباق البوندسليجا لصالح بايرن ميونيخ بعد صراع شرس قد أعلن ضم نيكو شولز من هوفنهايم وتورجان هازارد من بوروسيا مونشنجلادباخ خلال الأيام الأخيرة.

وقد واصل صفقاته القوية استعدادًا للموسم القادم بضم براندت الذي وقع عقدًا يمتد لمدة 5 سنوات، وقد ودعه ناديه ووجه له الشكر على جهده وعمله لصالح الفريق خلال الفترة التي قضاها معه.

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أما اللاعب نفسه، قال عن تلك الخطوة "أنا شخص أقرر أحيانًا طبقًا لمشاعري الداخلية، والتي تُمثل أهمية كبيرة لي، وفي حالة بوروسيا دورتموند، كانت لدي مشاعر رائعة".

"أحد أهم الأسباب التي دعتني لهذا التغيير هو فقدان دورتموند لقب الدوري بصعوبة الموسم الماضي، لذا هناك هامش للتحسن وأنا متحمس جدًا للعب مع الفريق. أنا محتفز جدًا ومتفائل بتطوري الشخصي والأهم تطور الفريق بالكامل".

يُذكر أن براندت لعب 24 مباراة مع ألمانيا، وقد تُوج مع المانشافت بكأس القارات 2017 ووصل معهم نهائي كأس العالم 2018.