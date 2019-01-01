رسميًا | براءة روسيل من قضية غسيل الأموال

روسيل كان في السجن لمدة عامين على ذمة القضية

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برأت المحكمة العليا الوطنية الإسبانية رئيس نادي برشلونة السابق، ساندرو روسيل، من قضية غسيل الأموال.

روسيل تعرض للسجن لمدة عامين على تهمة غسيل الأموال كما أنّه اضطر للاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني حتى لا يربط النادي بهذه الاتهامات.

وأصدرت المحكمة حكمها اليوم ببراءة روسيل بعد إخلاء سبيله يوم 27 فبراير الماضي من السجن بعد 643 يومًا

روسيل: أنا في السجن بسبب برشلونة

وكان روسيل وخمسة آخرون متهمين بغسيل 20 مليون يورو في الحقوق الصوتية والمرئية لـ 24 مباراة للمنتخب البرازيلي مع عقد شراكة مع شركة نايكي.

وكانت التقارير الصحفية تفيد أنّ روسيل يعتزم مقاضاة الحكومة للحصول على تعويض عن السجن لمدة عامين وخاصًة أنّها أطول فترة يقضيها متهم احتياطيًا في مثل هذه القضايا.