رسميًا - بث مباريات كأس أفريقيا 2019 على التليفزيون المصري

مصر فازت للمرة الرابعة باستضافة البطولة القارية، والتي كان آخرها عام 2006

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت الهيئة المصرية للإعلام بيانًا رسميًا للتأكيد على إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 عبر شاشة التليفزيون المصري.

وفازت مصر اليوم الثلاثاء، باكتساح باستضافة كأس أفريقيا 2019 بعدما حصلت على 16 صوتًا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا.

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بيان الهيئة جاء فيه: "تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام علي نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 علي قنوات التليفزيون المصري حيث تقام المباريات علي أرض مصر والتي فازت بتنظيم البطولة على أرضها".

وأضاف: "ويتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة لشعب مصر ولوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة على هذا الإنجاز والذي بذلوا فيه جهد مشكور للفوز بتنظيم البطولة علي أرض مصر، وفي دلالة قوية علي ما تتمتع به مصر من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة الدول المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

الهيئة اختتمت: "ووجه زين قطاعات الوطنية للإعلام المعنية بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير بتوفير كافة الإمكانيات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة المصرية متمنيًا التوفيق للمنتخب المصري الوطني".

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون، إثر عدم الانتهاء من المنشآت والملاعب التي ستستضيف البطولة، في الوقت المحدد مسبقًا.