رسمياً | بايرن وكبار البوندسليجا يساندون صغارها

معاناة مادية كبيرة بسبب توقف الكرة

أعلن بايرن ميونخ عن مبادرة من قبله وعدد من الأندية الكبيرة في الكرة الألمانية لمساندة البقية مادياً في ظل توقف المنافسات الكروية والتأثير الاقتصادي السلبي للأزمة الحالية.

وتسبب التوقف الراهن لمنافسات الكرة حول العالم في خسائر اقتصادية فادحة للقطاع الكروي والرياضي، وبدأ الحديث عن تقليل أو إيقاف رواتب بعد العاملين بالمجال.

وذكر كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن، أن ناديه بالإضافة للأندية الألمانية الثلاثة المشاركة بدوري الأبطال بدأت مبادرة لمساعدة بقية أندية البوندسليجا والدرجة الثانية.

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وأضاف النجم الألماني أن المبادرة تهدف لمساندة بقية الأندية في تلك الظروف الصعبة، وإظهار اتحاد عالم كرة القدم بالوقت الراهن وتكاتفه.

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تفاصيل المبادرة بحسب "بيلد" هي أن بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، ولايبزج سيجمعون مبلغ 20 مليون يورو من أجل مساندة بقية الأندية لتخطي أزمة كورونا.

وأوضح التقرير أن المبلغ سيتم تسليمه للاتحاد الألماني الذي سيتولى بدوره توزيعه على الأندية التي تحتاج المساعدة بحصص متكافئة حسب وضعية كلاً منها.

يذكر أن البوندسليجا توقفت منافستها حتى نهاية أبريل بشكل أولي، ولم يحدد بعد مدى إمكانية استكمال الموسم الكروي من عدمه.