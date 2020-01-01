رسميًا - بايرن ميونخ يعلن ضم أودريوزولا من ريال مدريد

نادي بايرن ميونخ يعلن عن ضمه للاعب فريق فريق ريال مدريد ألفارو أودريوزولا.

أعلن نادي بايرن ميونخ عن نجاحه في ضم اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا من صفوف ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره نادي بايرن ميونخ وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوفه بشكل فوري بعدما وقع على عقود انضمامه لهم.

وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس النادي: "بعد مناقشات داخلية قررنا أن نوافق على طلب المدرب هانسي فليك من أجل دعم دفاع الفريق، وجئنا بألفارو أودريوزولا".

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وأضاف: "نحن سعداء بإتمام تلك الصفقة، ونريد أن نشكر ريال مدريد على الأجواء التعاونية التي أحاطت بتلك الصفقة".

وأكمل حسن صالح حميديتش: "نحن على ثقة كبيرة في قدرات اللاعب على مساعدة الفريق، أنا سعيد للغاية لضم مدافع مثله لنا".

وكان اللاعب قد وصل لبايرن ميونخ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وخضع للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من ريال سوسيداد في عام 2018 بعد كأس العالم، وفاز بكأس العالم للأندية خلال موسمه الأول مع الملكي وشارك في أربع مباريات مع المنتخب الإسباني وسجل هدفًا وحيدًا.