رسمياً | بالوتيلي ينضم لمارسيليا

الإيطالي يقضى تجربة ثانية في فرنسا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أنضم بشكل رسمي المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي إلى صفوف مارسيليا الفرنسي، قادمًا من صفوف نيس الفرنسي.

وخاض الدولي الإيطالي، صباح اليوم الفحص الطبي للفريق الجنوبي، وسيرتدي القميص رقم 9.

وقضى بالوتيلي موسمين ونصف بقميص نيس الفرنسي، لكنه فشل الموسم الحالي في هز الشباك، ليتم فسخ تعاقده، بعد تسجيل 42 هدفًا في 64 مباراة.

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وانتقل المهاجم البالغ 28 عامًا، بعقد يمتد لستة أشهر مقابل 3 مليون دولار كراتب حتى نهاية الموسم الجاري.

وقد يكون الظهور الأول لماريو، أثناء مواجهة مارسيليا أمام ليل، يوم الجمعة المقبلة، في الدوري الفرنسي، حيث يفصل بين الفريقين 9 نقاط.

ويعاني مارسيليا الموسم الحالي هجومياً بشكل كبير، حيث ودع الفريق مسابقة الدوري الأوروبي من دور المجموعات، عقب وصوله إلى نهائي النسخة الماضية.

ولعب بالوتيلي لأندية ميلان وإنتر في إيطاليا، ومانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.