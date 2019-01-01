رسميًا .. بالوتيلي يعود لمسقط رأسه في صفقة انتقال حر

بعد انتهاء عقده مع أمراء الجنوب الفرنسي

أعلن نادي بريشيا عبر موقعه الرسمي، ضم المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي بعقد طويل الأجل، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي السابق مارسيليا.

رغم الأداء الجيد والتطور الملحوظ 👌

تشيلسي يفشل في اقتناص أول ثلاث نقاط بالدوري 🤷‍♂️ pic.twitter.com/QWHl22dud9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

وجاء نص البيان الذي نشره موقع النادي الإيطالي على النحو الأتي "رسميًا ماريو بالوتيلي لاعبًا جديدًا في صفوف بريشيا، العودة إلى إيطاليا بعد 3 سنوات أصبحت ممكنة بفضل تصميمه وحماسه للعودة إلى بريشيا، تلك المدينة التي نشأ وقضى طفولته فيها".

وأضاف البيان "غدًا الموافق الـ19 من أغسطس، سيتم تقديم بالوتيلي بشكل رسمي في مقر النادي في تمام الساعة 4:45 بعد الظهر".

في الوقت ذاته، أشارت التقارير المتداولة في إيطاليا إلى أن سوبر ماريو سيتقاضى نحو 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد، بخلاف مكافآت الفوز وعدد أهدافه، ودوره في تجنب بريسيا الهبوط.