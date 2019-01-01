رسمياً - بالتزامن مع وجوده في قطر.. مساعد مورينيو مدرباً للدحيل

فاريا يبدأ مهمته التدريبية الأولى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تم تأكيد تولي البرتغالي روي فاريا لمهمة المدير الفني لنادي الدحيل القطري، بالتصادف مع وجود جوزيه مورينيو قائده السابق في البلاد ذاتها.

وكان فاريا قد قضى 17 عاماً من عمره مساعداً لمورينيو، مروراً بقضاء موسمين معه في مهمته الأخيرة بمانشستر يونايتد، قبل أن يرحل في نهاية الموسم الماضي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

ويتواجد مورينيو في قطر كجزء من الاستوديو التحليلي لقنوات beIN، حيث بدأ مهمته بمباراة السعودية وقطر في كأس آسيا ثم سيحلل مباراة تشيلسي وآرسنال في البريميرليج.

وأعلن نادي الدحيل عن نجاحه في اجتذاب فاريا متغلباً على "عروض أوروبية كبيرة" من بعض الأندية التي أرادت فاريا سواء كمدير فني أو كجزء من الجهاز التدريبي.

يذكر أنها ستكون المهمة التدريبية الأولى لفاريا كمدير فني.