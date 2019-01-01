رسمياً | باكايوكو يعود إلى موناكو على سبيل الإعارة

وأحقية الشراء في نهاية الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكمل تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي انتقاله إلى موناكو عقب انتهائه من الفحص الطبي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام.

وتملك صفقة إعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أحقية شراء في نهاية الموسم، بقيمة 42.5 مليون يورو.

وإذا تمت الصفقة في الصيف المقبل، سيصبح باكايوكو ثالث أغلى لاعب في تاريخ موناكو، بعد راداميل فالكاو وخاميس رودريجيز.

وكان باكايوكو قد نشأ في موناكو وترقى إلى الفريق الأول بصفوفه، ولعب دوراً كبيراً في موسم الفريق بدوري أبطال أوروبا 2016-2017 والذي شهد بلوغه لنصف النهائي، لينتقل إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه استرليني في نهاية هذا الموسم.

لاحقاً خرج اللاعب معاراً إلى ميلان، بعد 43 مشاركة فقط مع تشيلسي، أي قرابة نصف مشاركاته مع موناكو (84 مباراة).