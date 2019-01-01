رسميًا - باريس سان جيرمان يكشف عن مدة غياب نيمار

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يكشف عن مدة غياب لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب ويؤكد عودته بعد 4 أسابيع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن فترة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب عقب إصابته مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن فترة غياب لاعب منتخب البرازيل ستصل لـ 4 أسابيع يعود بعدها للملاعب.

وكتب النادي في البيان: "طبيب باريس سان جيرمان الخاص بالفريق الأول لوران أومونت والطاقم الطبي الخاص بالنادي معهم الأستاذ جيرار سيلانت قيموا الإصابة التي تعرض لها نيمار في التحضيرات لكوبا أمريكا مع البرازيل يوم الأربعاء الماضي".

لدينا هنا تشكيلة لـ أحد الأندية التي حققت دوري الأبطال في نهائي لن يُنسى 🌟



ما هو النادي وفي أي عام فازوا فيه بالبطولة؟‼️👀 pic.twitter.com/QsxhMcFcgG — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "الطاقم الطبي اكتشف إلتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن الخاص بنيمار، ولا توجد أي حاجة لعمليات جراحية حتى يشفى، ويحتاج فقط للعلاج لمدة شهر".

وكان نيمار قد غادر مباراة منتخب البرازيل أمام قطر الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز السليساو بهدفين نظيفين استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا.

جديربالذكر أن نيمار كان قد عاد لتوه من إصابة كبيرة مع باريس سان جيرمان جعلته يغيب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم.