رسمياً .. باريس سان جيرمان يفتقد خدمات مدافعه لثلاث أسابيع

المدافع البرازيلي تعرض لإصابة في الركبة مساء الأربعاء

أعلن نادي باريس سان جيرمان، غياب مدافع ماركينيوس، لمدة ثلاثة أسابيع، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق الأخيرة.

وتعرض المدافع البرازيلي، إلى إصابة في أوتار الركبة مساء الأربعاء، في مباراة فريقه أمام استاد ريمس في نصف نهائي كأس فرنسا.

وخرج صاحب الـ 25 عاماً، من المباراة متأثراً بإصاباته في الـ 20 دقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق العاصمي بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه، يرى توماس توخيل مدرب باريس، أن إصابة ماركينيوس ليست خطيرة، ولكن على المدافع البرازيلي أن يرتاح لثلاثة أسابيع.

ووفقاً للبيان الذي نشره النادي الفرنسي، أن مدافع الفريق من المتوقع عودته قبل مواجهة بوروسيا دورتموند منتصف فبراير القادم في دوري أبطال أوروبا.

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ومن المنتظر أن يلعب سان جيرمان مع دورتموند في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا يوم 18 فبراير، على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 مارس.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة ليل، مساء الأحد في الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي، الذي يتصدره الفريق العاصمي بفارق ثمان نقاط عن أقرب الملاحقين.