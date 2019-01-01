رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن رحيل هنريكي وتعيين ليوناردو

نادي باريس سان جيرمان أقال مديره الرياضي أنتيرو هنريكي وأعلن عن عودة ليوناردو في منصبه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن مديره الرياضي أنتيرو هنريكي وعودة ليوناردو المدير الرياضي السابق للفريق.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله عن عودة المدير الرياضي السابق للميلان ليتولى مهام الراحل هنريكي.

وكتب النادي في البيان: "باريس سان جيرمان وأنتيرو هنريكي قررا أن ينهيا التعاون الذي كان بينهما، البرتغالي كان مديرًا رياضيًا للفريق منذ يونيو 2017".

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وأضاف: "خلال آخر عامين ساهم هنريكي بشكل كبير في تشكيل فريق باريس سان جيرمان الذي حقق الفوز بلقبي بطولة الدوري في 2018 و2019 وكأس فرنسا وكأس الرابطة".

واختتم: "النادي يريد أن يشكر هنريكي على تلك الفترة وتعامله بشكل احترافي طوال تواجده هنا، ونتمنى له التوفيق في مستقبله".

جدير بالذكر أن ليوناردو يمتلك علاقة طيبة للغاية رفقة مينو رايولا وكيل اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت الذي يسعى باريس سان جيرمان لضمه.