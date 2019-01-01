رسمياً - باريس سان جيرمان يعلن رحيل موتا

سيعود لإيطاليا لمواصلة دراساته التدريبية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رحيل الإيطالي تياجو موتا عن تدريب فريق الشباب.

موتا دخل العام الأخير من عقده مع باريس، حيث يعمل كمدرب لفريق تحت 19 عاماً، لكنه سينهي رحلته سريعاً بناديه السابق.

وقال ناصر الخليفي مالك نادي العاصمة الفرنسية تعليقاً على رحيل موتا:"أود أن أعرب عن امتناني الشديد لتياجو على كل ما قدمه للفريق".

وأضاف:"موتا يعتبر أحد أبرز اللاعبين في النادي في العقد الأخير، حيث أبهر الجميع بشخصيته وطموحه العالي".

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ومن المتوقع أن يتوجه موتا لإيطاليا بعد مغادرة باريس، لمواصلة دراساته التدريبية هناك بمدينة كوفرتشيانو.

يذكر أن صاحب الـ36 عاماً تولى منصب المدير الفني لشباب باريس في يونيو 2018، وقاد الفريق لتحقيق المركز الثاني بالدوري المحلي.