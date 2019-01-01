الانتقالات
الانتقالات

رسميًا | باريس سان جيرمان يعلن رحيل خيسي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
فرصة جديدة للجناح الإسباني

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل الجناح الفرنسي خيسي رودريجيز عن صفوف الفريق.

ورحل اللاعب الإسباني لصفوف ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويواصل النادي الأندلسي تدعيم صفوفه من أجل المنافسة في الدوري الأوروبي وكذلك القتال على مركز أوروبي بالدوري الإسباني.

ولم يلعب لاعب ريال مدريد الأسبق، اي مباراة منذ بداية الموسم، حيث لم يدخل ضمن خطط المدير الفني الألماني توماس توخيل.

اختيارات المحررين

اللاعب البالغ 25 عامًا، يعود لإسبانيا، في تجربة ثانية بعيدًا عن ريال مدريد، حيث قضى موسم 2016-17 معارًا في نصفه الثاني لصفوف لاس بالماس.

ولم تنجح إعارة اللاعب لصفوف ستوك سيتي الموسم الماضي، حيث خاض 13 مباراة وسجل هدف وحيد فقط، ليرحل مع هبوط الفريق.

وكان خيسي قد أنضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو لكنه فشل في فرض نفسه على الفريق الباريسي ليقضي 6 أشهر فقط داخل أسوار حديقة الأمراء.

 

الموضوع التالي:
رسميًا - الشرطة العراقي يعلن رفضه لعرض يوفنتوس والعين لضم مهند علي
الموضوع التالي:
خاص جول – بسام الراوي: عيشت أجواء صعبة في مباراة الإمارات وفخور بكوني عراقي
الموضوع التالي:
صراع ثلاثي للظفر بخدمات متوسط ميدان موناكو
الموضوع التالي:
كاسيريس: لا يمكنني قول الكثير عن رونالدو
الموضوع التالي:
خاص جول - لاعب قطر: بهذه الطريقة استعدينا للإمارات فكان الفوز حليفنا
إغلاق