رسميًا - باريس سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي

باريس سان جيرمان يتعاقد مع ماورو إيكاردي من إنتر الإيطالي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تعاقد باريس سان جيرمان رسميًا مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قادمًا من إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وقبل ساعات من نهاية الميركاتو، نجح باريس سان جيرمان في حل معضلة إيكاردي أخيرًا والتوصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى صفوفه بعد استبعاده من خطط النيراتزوري.

وتحرك إيكاردي تجاه العاصمة الفرنسية ظهر اليوم، قبل أن يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

ومن المفترض أن تتم الصفقة ستتم بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهايته، وخلال ذلك سيجدد إنتر تعاقده مع اللاعب حسب التكهنات.

وستكلف الصفقة إجمالًا حوالي 70 مليون يورو، 5 ملايين يورو ستدفع من أجل الإعارة مع أحقية الشراء بـ 65 مليون يورو، وهو رقم مناسب بالنسبة لإدارة إنتر.

فالنسيا يدخل سباق إيكاردي

يذكر أن آخر التقارير الصحفية التي صدرت في الأيام الأخيرة رجحت أن باريس سان جيرمان وفالنسيا هما أبرز المهتمين بخدمات النجم الأرجنتيني في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق.