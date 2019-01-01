رسميًا.. باريس سان جيرمان يؤكد غياب نيمار عن موقعة مانشستر يونايتد

مأساة الموسم الماضي تتكرر، وباريس سان جيرمان يفتقد نيمار في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد نادي باريس سان جيرمان أن نيمار سيغيب عن مباراة الفريق في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وتعرض البرازيلي لإصابة في قدمه اليمنى خلال مباراة سان جيرمان ضد ستراسبورج في ثمن نهائي كأس فرنسا الثلاثاء الماضي.

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وتلقى النجم البرازيلي فحصًا شاملًا، حيث تأكدت إصابته بالتواء في الكاحل، ما سيبعده عن الملاعب قرابة 10 أسابيع أي حوالي شهرين ونصف.

وسيعني ذلك أن نيمار سيكون خارج حسابات باريس سان جيرمان في مواجهتي الذهاب والإياب أمام مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري الأبطال.

وستلعب مباراة الذهاب في ملعب أولد ترافورد في الثاني عشر من فبراير الحالي، ومباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء في الثالث من مارس المقبل.

يذكر أن نيمار كان قد تعرض لإصابة مشابهة العام الماضي قبل إياب الدور ذاته من دوري أبطال أوروبا أمام بطل النسخ الثلاثة الأخيرة ريال مدريد.