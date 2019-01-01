رسميًا | بادربورن يتأهل إلى الدوري الألماني

تعرف على المتأهلين إلى الدوري الألماني للموسم المقبل

انضم بادربورن إلى كولون وتأهل إلى الدوري الألماني بصورة رسمية رغم الخسارة أمام ديانمو بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة.

بادربورن احتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بينما جاء كولون في الصدارة برصيد 63 نقطة.

وسوف يخوض يونيون برلين مباراة التصفيات مع شتوتجارت لتحديد المتأهل الثالث للدوري الألماني.

💢هامبورج يفشل في الصعود إلى البوندسليجا بعدما احتل المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة فقط عن بادربورن صاحب المركز الـ2. 😔 pic.twitter.com/v9exhciw4M — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

وفشل هامبورج في الوصول إلى الدوري الألماني بعد إنهاء الموسم في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ حقق بطولة البوندسليجا بعد الفوز على فرانكفورت في الجولة الأخيرة بينما هبط نورنمبرج وهانوفر إلى الدرجة الثانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بادربورن إلى البوندسليجا في تاريخه.