رسميًا .. باتريس كارتيرون يخلف ميتشو في قيادة الزمالك

يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء، من أجل توقيع العقد بشكل رسمي

أعلن نادي الزمالك المصري التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل رسمي من أجل قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني المُقال ميتشو.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، عقب هزيمة الفريق الأخيرة بدوري أبطال آسيا أمام مازيمبي الكونغولي.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز مساعدين، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأبيض.

ومن المقرر، أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء، من أجل توقيع العقد بشكل رسمي، وعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف فيه عن التفاصيل.

يستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 لكأس مصر، قبل استضافة أول أغسطس الأنجولي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال.

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يُذكر أن كارتيرون (49 عامًا) تولى تدريب النادي الأهلي في الموسم الماضي (2018-2019)، وقاده للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، قبل خسارة اللقب لمصلحة الترجي التونسي.