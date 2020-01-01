رسميًا - بابل ينضم لأياكس حتى نهاية الموسم

نادي أياكس يحصل على خدمات ريان بابل حتى نهاية الموسم الجاري في صورة إعارة قادمًا من جلطة سراي.

أعلن نادي جلطة سراي التركي عن رحيل لاعبه ريان بابل لصالح نظيره الهولندي أياكس أمستردام حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في بيان صحفي نشره النادي وأكد من خلاله أن فترة الإعارة ستكون ستة أشهر تبدأ من يناير الجاري وتنتهي بوصول الصيف.

وتأتي تلك الصفقة في ظل رغبة إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس في الحصول على خيارات هجومية إضافية في الفترة المقبلة مع المشاكل التي يواجهها في ذلك الخط مؤخرًا.

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وكان بابل قد تخرج من مدارس أياكس ولعب لفرق الشباب بين 1998 و 2004 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويلعب لثلاث سنوات.

وانضم بابل لصفوف فريق ليفربول في 2007 وأمضى عدة سنوات متنقلًا بين الفرق قبل أن يعود لأياكس في 2013 ويرحل للعين الإماراتي في 2015.

وشارك بابل هذا الموسم في 20 مباراة رفقة فريقه التركي سجل خلالهم خمسة أهداف جميعهم كان في الدوري المحلي وصنع هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ33 عامًا لعب 133 مباراة في مسيرته لصالح أياكس سجل خلالهم 29 هدفًا وصنع 19.