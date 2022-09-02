رسميًا.. أوباميانج إلى تشيلسي وتأخر صفقة ألونسو

الصفقة المرتقبة تنتهي أخيرًا

بعد طول انتظار لهذه الصفقة المرتقبة، تم الإعلان بشكل رسمي عن وصول الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وكما أفاد "جول" في وقت سابق قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة صباح اليوم، الجمعة، فإن المهاجم الجابوني قد بات "أزرق" بشكل رسمي بعد وصول المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي إلى نقطة اتفاق.

تفاصيل صفقة انتقال أوباميانج من برشلونة إلى تشيلسي.. وعلاقة ماركوس ألونسو

أساس الاتفاق بين برشلونة وتشيلسي قام على وصول الظهير الأيسر ماركوس ألونسو إلى صفوف برشلونة مقابل ترك أوباميانج ودفع قيمة تقدر بـ 12 مليون يورو من قبل البلوز.

وأعلن تشيلسي بشكل رسمي، صباح اليوم، الجمعة عن التعاقد مع أوباميانج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بينما ينتظر الجميع صفقة ألونسو.

ويأتي تأخر الإعلان عن انضمام ألونسو لبرشلونة حتى الآن، بسبب قيام اللاعب بفسخ عقده مع تشيلسي وانتقاله للنادي الكتالوني في صفقة انتقال حر.

وهو ما يجعل إجراءات انضمامه لفريقه الجديد مختلفة نوعًا ما عن أوباميانج الذي انضم بشكل مباشر للبلوز.

ومن المقرر أن يكون العقد المبرم لضم أوباميانج إلى صفوف تشيلسي لمدة موسمين، مع بند إضافة عام ثالث شريطة اتفاق الطرفين، النادي واللاعب.

جمهور برشلونة لا ينسى أرقام أوباميانج المميزة.. وليلة مدريد الساحرة

أرقام الجابوني الدولي مع برشلونة كانت حافزًا لتشيلسي لإنهاء الصفقة، لقد سجل أوباميانج في نصف موسم 13 هدفًا بين الدوري الإسباني والدوري الأوروبي وذلك في 23 مباراة خاضها بقميص برشلونة في الموسم المنصرم.

ولا ينسى جمهور برشلونة تألق أوباميانج اللافت على وجه التحديد في مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي انتهت بفوز البلوجرانا برباعية تكفل الجابوني منها بهدفين.