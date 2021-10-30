رسميًا | انهيار حلم الاتحاد بالعودة لدوري أبطال آسيا

العميد لن يلعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم

لم يعد هناك مجال للشكوك، لم يعد هناك فرصة أخرى .. انتهى رسميًا أمل الاتحاد في خوض غمار دوري أبطال آسيا 2022 لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

الاتحاد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، ولكنه بخلاف الهلال والشباب والفيصلي، لم ينجح في الحصول على الرخصة الآسيوية، وهو الشرط الأهم من الاتحاد القاري للعب في البطولة.

لماذا لن يُشارك الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2022؟

لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودي كانت قد رفضت منح الاتحاد الرخصة الآسيوية، وقد تقدمت الإدارة الاتحادية باستئناف ضد القرار بأمل الحصول على الرخصة واللعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، لكن تم رفض الاستئناف رسميًا مساء اليوم السبت.

لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي نشرت بيانًا رسميًا اليوم أوضحت خلاله أنها قبلت استئناف الاتحاد شكلًا ورفضته موضوعًا، وذلك بعد الاطلاع على التقرير المقدم من إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب الرفض المستندة على عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2021/2022 المصادق عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الاتحاد لم يكن النادي الوحيد الذي قدم استئنافًا للحصول على الرخصة الآسيوية، بل النصر كذلك، لكنه واجه المصير ذاته بقبول استئنافه شكلًا ورفضه موضوعًا.

من النادي الذي سيُشارك بدلًا من الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2022، ولماذا؟

وكما يُقال، مصائب قوم عند قوم فوائد .. استفاد التعاون من فشل الاتحاد في الحصول على الرخصة الآسيوية وتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم لحلوله في المركز الرابع من الدوري السعودي 2020-2021.

التعاون سيتواجد بجانب الهلال بطل الدوري السعودي ووصيفه الشباب والفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد حصلت الأندية الثلاثة على الرخصة الآسيوية.

يُذكر أن الفريق الجداوي يُعاني منذ مواسم من مشاكل مالية كبيرة، وقد بدأ في حلها الموسم الماضي ونال شهادة الكفاءة المالية بعدما سدد جزء كبير من ديونه وجدول البقية، لكنه لم يستطع الإيفاء بشروط الرخصة الآسيوية والتي تتضمن معايير إدارية ومالية وقانونية بجانب البنية التحتية.

اقرأ أيضًا |