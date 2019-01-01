الانتقالات

رسميًا - انتقال لاعب الأهلي إلى الحزم

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الزبيدي لم يحصل على فرصته الكاملة في الراقي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، رسميًا انتقال محمد الزبيدي؛ ظهير أيسر الفريق، إلى نادي الحزم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صاحب الـ21 عامًا كان قد انتقل إلى الحزم في صيف عام 2018، ومن المفترض أن عقده مع الراقي مستمر حتى صيف عام 2022.

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وأوضح الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المجلس وافق بالفعل على إعارة اللاعب، على أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

ظهير الأيسر شارك الموسم المنقضي بقميص الراقي في تسع مباريات فقط بالدوري وكأس الملك.

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