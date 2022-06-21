أخيرًا.. إنتر يتوصل لاتفاق مع تشيلسي حول استعادة لوكاكو

أنباء سعيدة بعد التجديد لمدرب الفريق الإيطالي

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من استعادة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

لوكاكو رحل عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلًا إلى البلوز مقابل 113 مليون يورو.

وبعد فشل صاحب الـ29 سنة في إثبات قدراته مع فريق المدرب توماس توخيل، قرر الدولي البلجيكي العودة مرة أخرى للفريق الإيطالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية إن إنتر توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي على ضم لوكاكو في صفقة إعارة.

ومن المقرر أن يدفع إنتر مبلغ 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب مرة أخرى بالإضافة لبعض المكافآت.

وتمثل هذه الأنباء دفعة معنوية هائلة لإنتر وجماهيره، بالإضافة لسيموني إنزاجي مدرب الفريق الذي أعلن تجديد عقده بشكل رسمي مع النادي حتى 2024.

Romelu Lukaku is pushing for a return to Inter and is willing to reduce his salary to complete the move, reports @FabrizioRomano pic.twitter.com/Z8NYRzIlHJ — B/R Football (@brfootball) June 14, 2022

يذكر أن لوكاكو سجل 64 هدفًا في 95 مباراة خلال تجربته مع إنتر، قبل العودة لتشيلسي الموسم الماضي ليسجل 15 هدفًا في 44 مباراة بكل البطولات، بفترة توترت خلالها علاقته بتوخيل الذي طلب من إدارة البلوز التخلص منه بالميركاتو الحالي.

ويستهدف تشيلسي تعويض رحيل البلجيكي، بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، ولكن الصفقة لن تكون سهلة على البلوز.

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