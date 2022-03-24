رسمياً | اليابان تعبر مع السعودية لكأس العالم قطر 2022

حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في الجولة التاسعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

المنتخب الياباني رفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد أستراليا عند النقطة 15 في المركز الثالث.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، قبل مباراته أمام منتخب الصين مساء اليوم الخميس.

شهدت بداية المباراة هجومًا قويًا من المنتخب الياباني من أجل تسجيل هدف التقدم، حيث كانت أخطر الفرص بالدقيقة 19 عن طريق اللاعب ناجاتومو، الذي سدد الكرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس استراليا.

ووقفت العارضة أمام اليابان في أكثر من مرة، أبرزها في الدقيقة 37، بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى المهاجم مينامينو، الذي سدد الكرة لتصطدم بالعارضة.

ورد المنتخب الأسترالي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 46 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب هروستيك، ولكن حارس اليابان كان في الموعد.

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وبالدقيقة 89 من عمر المباراة، استطاع المنتخب الياباني تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب كاورو ميتوما، بعد كرة عرضية رائعة عن طريق زميله ياماني.

كاورو ميتوما عاد مرة أخرى وسجل هدف ثاني للمنتخب الياباني بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مهارة فنية رائعة، راوغ بها لاعبي أستراليا، ليسددها قوية، فشل حارس أستراليا في الإمساك بها، لتسكن الشباك.