رسمياً – الوحدة يعلن فسخ تعاقده مع الجبالي

اللاعب التونسي يرحل عن فرسان مكة بشكل رسمي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الوحدة السعودي، رسمياً مساء اليوم فك ارتباطه مع لاعبه التونسي عصام الجبالي، بالتراضي بين الطرفين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر بياناً كتب فيه: " تتقدم إدارة نادي الوحدة بشكرها العميق للتونسي عصام الجبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد فك الارتباط معه بالتراضي".

وتمنت إدارة فرسان مكة، التوفيق للاعب التونسي صاحب الـ 27 عاماً في رحلته القادمة، وشكرته على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق.

وانضم الجبالي، إلى الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي روسنبيرج النرويجي، بعد رحلة احتراف خارجي بدأت منذ عام 2012.

📝 تتقدم إدارة نادي #الوحدة بشكرها العميق للتونسي عصام الجبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد فك الارتباط معه بالتراضي متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة . pic.twitter.com/dBfP83PsBZ — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 23, 2019

ولعب التونسي، مع الوحدة 13 مباراة بالدوري الموسم المنصرم، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع هدفين.

وأنهى الفريق، الدوري وهو في المركز السابع برصيد 42 نقطة.