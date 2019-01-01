رسميًا - الوحدة الإماراتي يبرم أولى صفقاته بضم لاعب النصر

الإعارة بوابة أولى صفقات الصيفي بالعنابي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الحسين صالح؛ لاعب وسط النصر الإماراتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صاحب الـ27 عامًا هو أولى صفقات العنابي بالميركاتو الصيفي الجاري، الذي بدأ منذ أيام بالإمارات.

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وتمنى مجلس إدارة الوحدة التوفيق والنجاح للاعب، متوجهًا بالشكر إلى مسؤولي النصر على حسن تعاونهم وتسهيل كافة إجراءات الصفقة.

مرحباً بــ الحسين صالح في معقل أصحاب السعادة 🇱🇻

Welcome Al Haussain Saleh 🇱🇻#WHDFC pic.twitter.com/aAxK29DRaa — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 18, 2019

لاعب الوسط عاد للنصر مرة أخرى في صيف عام 2018، بعد أربعة مواسم قضاها بالإمارات، عقب رحيله عن فريقه لأول مرة في عام 2014.

يذكر أن الوحدة احتل الموسم المنقضي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما أتى النصر في المركز الثامن بـ36 نقطة.