رسمياً – الهلال يمدد عقد سالم الدوسري

سالم الدوسري يستمر مع الزعيم ثلاث مواسم أخرى

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي، تجديد عقد لاعبه سالم الدوسري بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات حتى عام 2022.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعب وهو يوقع باسمه ومعه رقم 2022، وكتب الحساب الرسمي: سالم هلالي".

وانضم الدوسري إلى الهلال في 2011، وحقق العديد من البطولات ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي والسوبر وكأس خادم الحرميين الشريفين.

وعلى الصعيد الدولي شارك الدوسري صاحب الـ 27 عاماً، مع الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم 2018، وكأس آسيا مطلع العام الحالي.

وخاض الدوسري فترة احتراف قصيرة في صفوف نادي فياريال الإسباني، في الموسم قبل الماضي، لمدة ستة أشهر.