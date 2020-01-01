رسميًا .. الهلال يمدد عقد جوميس لمدة موسمين

جوميس يستمر مع الهلال لمدة موسمين

أعلن نادي الهلال السعودي، تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الفريق الأزرق لمدة موسمين إضافيين، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول اقتراب تجديد جوميس بالفعل، بسبب ارتياحه بتواجده داخل الفريق الهلالي ومنافسته الشديدة على هداف الدوري السعودي الموسم الماضي والحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه جوميس وهو يرقص على أنغام سعودية.



جوميس ظهر في نهاية الفيديو وهو يقول "خلوها سنتين"، ليعلن عن تجديد عقده مع الزعيم موسمين إضافيين.

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ويعد جوميس من أبرز المحترفين الذين تواجدوا ضمن لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة بما قدمه مع الزعيم.

وينافس جوميس نظيره عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر على لقب الهداف حيث يتصدر برصيد 18 هدفًا، بينما يأتي الفرنسي في الوصافة بـ14.