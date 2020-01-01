رسميًا .. الهلال يقدم احتجاج ضد استبعاده لدى الاتحاد الآسيوي

الهلال يسعى للحصول على حقه في استكمال دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن أول خطوة رسمية ضد استبعاده من دوري أبطال آسيا من قبل الاتحاد الآسيوي بعد أزمة إصابات كورونا التي ضربت صفوفه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت واقعة استبعاد الهلال من منافسات دوري أبطال آسيا عقب عدم اكتمال النصاب القانوني للفريق قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي.

وكشف الهلال بشكل رسمي عن تقديم مذكرة احتجاج على استبعاده من منافسات دوري أبطال آسيا مؤخرًا مدافعًا عن حقه في استكمال مسيرته في الدفاع عن لقبه.

المزيد من الفرق

وجاء الإعلان عبر حساب الهلال الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على النحو التالي: "قدم نادي الهلال مذكرة احتجاجه قبل قليل لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وكان الهلال قد ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، متصدرًا لمجموعته رغم الأزمات الذي تعرض لها بسبب كثرة إصابات كورونا داخل البعثة في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصلت عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الهلال وقت لعب الجولة السادسة إلى أكثر من 30 حالة إصابة، ولم يجد الزعيم سوى 8 لاعبين و3 حراس لخوض اللقاء وهو ما رفضه مراقب اللقاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للفريق.