رسميًا - الهلال يفسخ تعاقده مع سيروتي

ستة أشهر فقط قضاها الأرجنتيني داخل أسوار الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية فسخ تعاقد مع الأرجنتيني إيزكويل سيروتي؛ جناح أيمن الفريق، عقب موسم ونصف من التعاقد معه.

صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للزعيم في يناير 2018 قادمًا من سان لورينزو الأرجنتيني، لكنه قضى الموسم المنقضي معارًا في صفوف إنديبندنتي الأرجنتيني.

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وقدم مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل الشكر إلى سيروتي على الفترة التي قضاها بصفوف الفريق، ونجاحه في التتويج بلقب الدوري موسم 2017-2018.

الجناح الأرجنتيني شارك بقميص الهلال في 12 مباراة فقط، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع ثلاثة آخرين.

وكان اللاعب قد أوضح من قبل أن رحيل الأرجنتيني رامون دياز عن قيادة الفريق فنيًا هي أحد أسباب قراره بعدم الاستمرار في تجربته بالدوري السعودي. (طالع تصريحاته)