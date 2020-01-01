رسميًا .. الهلال يعلن ضم حمد اليامي لاعب القادسية في صفقة انتقال حر

الهلال يعلن عن أحدث صفقاته.

أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق نادي القادسية، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الزعيم، استعدادًا للمرحلة المقبلة بالبطولات المحلية والقارية.

وينتهي عقد اليامي بنهاية الموسم الحالي، وبعدها سينتقل إلى صفوف نادي الهلال دون العودة لإدارة ناديه، بعد دخوله الفترة الحرة خلال شهر ديسمبر الجاري.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر التعاقد مع حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق القادسية، بداية من الموسم المقبل، ولمدة 4 أعوام مقبلة.

وتم التوقيع في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري في مقر نادي الهلال اليوم الأربعاء، ليكون اليامي لاعبًا في صفوف نادي الهلال بداية من الموسم القادم.

ويبلغ اليامي من العمر 22 عامًا، وسبق له ومثل المنتخبين السعوديين الشباب والأولمبي، وقاد القادسية للصعود إلى دوري المحترفين، من دوري الدرجة الأولى.

ويسعى نادي النصر لتدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل وجود محمد البريك، وأمير كردي، لينضم اليامي في هذه الجبهة.