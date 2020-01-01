رسميًا .. الهلال يعلن رحيل كارلوس إدواردو

كارلوس إدواردو يكتب فصل نهاية مسيرته مع الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل كارلوس إدواردو، عن الفريق بعد طلب إنهاء العقد من قبل اللاعب البرازيلي، لينهي مسيرة البرازيلي مع الزعيم.

مسيرة كبيرة لإدواردو خلال السنوات الماضية مع الهلال السعودي، تجعله ضمن أفضل الأجانب الذين ارتدوا قميص الزعيم على مر التاريخ.

وأصدر النادي عبر موقعه الرسمي بيانًا رسميًا يعلن فيه موافقته على رحيل إدواردو عن الفريق بعد طلب إنهاء تعاقده مع النادي بعد مسيرة رائعة.

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وجاء البيان على النحو التالي: "وافق مجلس إدارة النادي على إنهاء عقد المحترف كارلوس إدواردو والذي تبقى فيه ما يقارب 15 يومًا تتضمن بقية لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظير عدم الاستفادة من خدماته في الجولات المقبلة، وذلك بعد أن اتضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي بمتد لأسبوعين مقبلين، ولمنحه فرصة الالتحاق بوجهته الجديدة".

وأضاف: "وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لإدواردو على ما قدمه خلال فترة تمثيله فريق الهلال الاول لكرة القدم، والتي امتدت لأكثر من خمسة أعوام ساهم خلالها بتحقيق سبعة ألقاب متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته المقبلة".

يعد كارلوس إدواردو هو الهداف التاريخي لأجانب نادي الهلال السعودي على مر التاريخ، وقدم مواسم أكثر من رائعة بقميص الزعيم.