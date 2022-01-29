رسميًا .. الهلال يعلن التعاقد مع إيجالو من نادي الشباب

أعلن نادي الهلال بشكل رسمي، تعاقده مع النجم النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريق نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لينضم لقائمة الزعيم.

وكان الهلال قد نجح في إقناع مسؤولي نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، بالحصول على خدمات إيجالو، بعد سلسلة من المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية.

ما هي تفاصيل حسم الهلال للتعاقد مع إيجالو؟

المصادر الصحفية السعودية كانت قد تحدثت أمس عن عودة المفاوضات بين الفريقين العاصميين حول إيجالو، خاصة بعد رفض كولن التخلي عن موديست في منتصف الموسم.

المصادر تحدثت عن عرض الهلال إعارة مهاجمه عبد الله الحمدان للشباب مع دفع 25 مليون ريال سعودي تقريبًا لضم إيجالو، لكن الليوث رفضوا إعادة لاعبهم السابق.

الرياضية أكدت أن إيجالو سيُوقع على عقد مع الهلال يمتد لموسم ونصف، لكن دون أن تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، سواء الخاصة بالشباب أو المهاجم النيجيري.

مصادر أخرى أكدت أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو سينتقل من الهلال إلى الشباب بالإعارة حتى نهاية الموسم، وقد أوضحت أن الإعلان رسميًا عن الصفقتين سيحدث مساء اليوم السبت على أبعد تقديم.

الهلال يُعلن عن التعاقد مع إيجالو رسميًا

وأعلن نادي الهلال بشكل رسمي، عن التعاقد مع النجم النيجيري أوديون إيجالو، بعد أن توصلت الإدارة برئاسة فهد بن نافل، مع نظيرتها بقيادة خالد البلطان، على الحصول على خدمات المهاجم النيجيري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو مشوق، يعلن خلاله عن حسم التعاقد مع أوديون إيجالو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، معلقًا عليه "النسر هلالي".

وجاء تعاقد الهلال مع إيجالو، بعد الإعلان عن رحيل النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال خلال الأيام الماضية.

أرقام إيجالو مع الشباب الموسم الحالي

مذهل هي الكلمة المناسبة لوصف موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي، إذ خاض جميع مباريات الفريق الـ18 وأحرز خلالها 12 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أفضل مهاجم في الدوري السعودي هذا الموسم وأحد أهم أسباب تواجد الشباب ثالثًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد والنصر.

المهاجم كان قد استدعي لتمثيل منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا لكن ناديه لم يسمح له بالذهاب بحجة أن خطاب الاستدعاء لم يصل في الموعد المحدد نتيجة خطأ من الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

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