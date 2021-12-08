رسميًا .. الهلال يتعاقد مع سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد

أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد بنهاية شهر يناير القادم، حيث لم ينجح مسؤولي العميد في تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع سعود عبد الحميد خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "يا هلال باللي جانا، سعود عبد الحميد هلالي حتى 2025".

وبذلك يغلق نادي الهلال المسلسل الدائر بين سعود عبد الحميد ونادي الاتحاد خلال الفترة الماضية بشأن تجديد عقده، حيث فشلت المفاوضات بين الطرفين.

"لو كانت هناك مباراة رابعة في كأس العرب للعب سعود عبد الحميد حارس مرمى"

سعود عبد الحميد هو أحد أبناء نادي الاتحاد، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2018، ليستمر مع العميد حتى نهاية عقده في يناير 2022.

يأتي إعلان نادي الهلال عن التعاقد مع سعود عبد الحميد، بعد انتهاء مشوار المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، عقب الخروج من دور المجموعات بنقطة واحدة فقط.