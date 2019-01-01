رسمياً - الهلال يتعاقد مع الإيطالي سيباستيان جوفينكو

الهلال كشف أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 3 سنوات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي الإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي تورونتو الكندي.

الهلال كشف أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 3 سنوات، وذلك بعد نجاح المفاوضات من قبل رئيس الزعيم محمد بن فيصل.

وتواجد رئيس الهلال في لوس أنجلوس اليوم رفقة اللاعب أثناء توقيع العقد بشكل رسمي مع اللاعب الإيطالي.

#الهلال يعلن عن تعاقده مع الإيطالي جوفينكو قادما من تورنتو الأمريكي. https://t.co/3ogzPgoedG — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 31, 2019

‫ومن المنتظر أن يلتحق جوفينكو الذي مثل فريق يوفنتوس بين عامي 2006 و2015، للالتحاق في تدريبات الفريق الأزرق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد أعلن تعاقده مع المدير الفني الكرواتي زوران مامتيتش من أجل خلافة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.