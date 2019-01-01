الانتقالات
الانتقالات

رسمياً - الهلال يتعاقد مع الإيطالي سيباستيان جوفينكو

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Vincent Carchietta
الهلال كشف أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 3 سنوات
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي الإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي تورونتو الكندي.

الهلال كشف أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 3 سنوات، وذلك بعد نجاح المفاوضات من قبل رئيس الزعيم محمد بن فيصل.

وتواجد رئيس الهلال في لوس أنجلوس اليوم رفقة اللاعب أثناء توقيع العقد بشكل رسمي مع اللاعب الإيطالي.

‫ومن المنتظر أن يلتحق جوفينكو الذي مثل فريق يوفنتوس بين عامي 2006 و2015، للالتحاق في تدريبات الفريق الأزرق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

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يُذكر أن نادي الهلال كان قد أعلن تعاقده مع المدير الفني الكرواتي زوران مامتيتش من أجل خلافة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.

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