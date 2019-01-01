رسميًا - الهلال السعودي يوقع عقدًا احترافيًا مع ثنائي فريق الشباب ويستعيد اليامي

الزعيم قرر قطع إعارة لاعبه قبل نهاية عقده بستة أشهر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي توقيعه عقدًا احترافيًا مع ثنائي فريق شبابه؛ خالد آل جبيع ووليد الأحمد، مساء اليوم الأربعاء بمقر النادي.

الزعيم أوضح أن آل جبيع وقع على عقد مدته عام واحد مع أفضلية التجديد لعام آخر، بينما يمتد عقد الأحمد لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام إضافي.

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وفي الإطار نفسه، وافق نادي الفيحاء على الطلب الذي تقدم به الهلال لاستعادة لاعبه عبد الرحمن اليامي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

اللاعب كان قد أعير للفيحاء في بداية الموسم الجاري، وكان من المتفق عليه أن تستمر إعارته حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتظم اليامي في تدريبات الموج الأزرق بداية من غدٍ الخميس.

إدارة نادي #الفيحاء توافق على إنهاء إعارة لاعب الفريق الأول عبدالرحمن اليامي. pic.twitter.com/BnYGlSU28x — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ يناير ٢٠١٩

يذكر أن الهلال يستعد لملاقاة الفيحاء في 27 من الشهر الجاري، بالجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.