رسميًا - النصر يوافق على إعارة الشملان لصفوف الشباب

نادي النصر السعودي يوافق على إعارة لاعبه راكان الشملان لصفوف الشباب لمدة موسم واحد تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي النصر السعودي عن موافقته على رحيل لاعبه الشاب راكان الشملان لصفوف الشباب بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

جاء هذا في بيان مقتضب أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله على أن الإعارة ستكون لمدة موسم واحد فقط، دون تجديد.

وكتب النادي في البيان: "وافقت إدارة كرة القدم بنادي #النصر على إعارة اللاعب راكان الشملان إلى نادي الشباب وذلك حتى نهاية الموسم".

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ولم يوضح نادي النصر أو الشباب القيمة المادية للصفقة وإذا ما كان عقده سيتضمن بند أحقية شراء بنهاية فترة الإعارة التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتأتي إعارة اللاعب لفريق الشباب ليحصل على المزيد من الدقائق في الفترة المقبلة، حيث كان صاحب الـ ٢٠ عامًا قد شارك في أربعة لقاءات فقط طوال الموسم الماضي رفقة الفريق الأول بنادي النصر، وصنع خلالهم هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن روي فيتوريا المدير الفني للنصركان قد طالب بإبعاد كل من كابانانجا ومحمد فوزير وراموس من اللاعبين الأجانب، ومن المحليين كل من راكان الشملان ونواف الفرشان وخالد الشويع ومتعب المطلق وسالم علي.