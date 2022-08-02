لجنة الاحتراف تؤكد صحة التسجيلات المنسوبة لحمد الله والبلوي

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، قراراتها بشأن قضية النصر ضد نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد أشهر من التحقيق، مما عرضها لانتقادات من الإعلام، للتأخر في إصدار القرارات.

كيف بدأت قضية حمد الله مع الاتحاد؟

انتهى شهر العسل بين حمد الله وناديه السابق النصر في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية.

أمر فسخ العقد والحقوق المالية لكلا الطرفين منظور أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ قدم كل طرف شكواه، وفي انتظار القرارات.

لكن تبع هذه الخطوة بأشهر قليلة، تقديم العالمي شكوى أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد حمد الله والاتحاد، بعدما حصل على تسجيلت صوتية، يزعم أنها تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على التمرد والرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح.

هذه التسجيلات قدمها العالمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

ما هي قرارات اللجنة بخصوص عقوبة الاتحاد وحمد الله؟

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ما هي حيثيات قرارات لجنة الاحتراف بخصوص عقوبة الاتحاد وحمد الله؟

اللجنة أوضحت في بيانها أنها حققت في مخالفة التفاوض خلال فترة سريان العقد، هو ما يخالف أحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وأكدت أنها استمعت لأقوال حمد الله والبلوي والسعيد، وتأكدت من الأدلة المقدمة من نادي النصر من قبل الجهات الرسمية المختصة، أي فيما يتعلق بالتسجيلات المسربة، مشيرة إلى أن التسجيلات هي ما عطل إصدارها للقرارات في المدة المقدرة لإصدار القرار.

لجنة الاحتراف شددت كذلك على أن الجهات المختصة أكدت صحة التسجيلات ونسبت الأصوات لأصحابها، وأن الاتحاد لم يحصل على موافقة كتابية من النصر للتفاوض مع حمد الله، خلال فترة سريان عقده.