أعلنت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الأحد، قراراتها في الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد جاره الهلال ولاعبه محمد كنو.

ما هي قضية كنو؟

في يناير 2022، وبعد مفاوضات دامت لأشهر، أعلن الزعيم تجديد عقد كنو بشكل رسمي، عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي.

لكن المفاجأة أن النصر أعلن بعدها أن اللاعب كان قد وقع للعالمي خلال الفترة الحرة، وقدم ضده شكوى رسمية أمام الجهات المسؤولة، بتهمة التوقيع لناديين في آن واحد.

لجنة الاحتراف فتحت تحقيقًا في القضية، ثم قامت بتحويلها بالكامل إلى غرفة فض المنازعات، وهنا رفض الهلال الرد على الشكوى بداعي أن الأخيرة ليست مخولة بالنظر في الأمر.

لكن أعادت لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات التحقيق من جديد في القضية، حتى صدور القرارات الليلة.

ما هي عقوبات الهلال في قضية كنو؟

غرفة فض المنازعات أنصفت النصر في القضية، وأصدرت عدة قرارات ضد الزعيم وكنو..

وقررت الغرفة تغريم الهلال وكنو سويًا بدفع تعويض مالي للزعيم بقيمة 27 مليون ريال، مع إلزام اللاعب بسداد رسوم إجراءات التقاضي للغرفة.

فيما تقرر إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار، عن المشاركة في أي مباراة محلية ودولية.

أما الزعيم فأُصدر قرار منعه من إبرام أي صفقات جديدة لفترتين متتاليتين، ابتداءً من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار.

وأوضحت الغرفة في نهاية قراراتها، أنها قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، على أن يكون أمام الهلال وكنو مهلة 30 يومًا لسداد التعويض المادي للنصر، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاسئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال تقديم الزعيم لاستئناف على العقوبات.

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