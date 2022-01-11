رسميًا | النصر يُعوض حمدالله بجوناثان رودريجيز

أعلن النصر السعودي رسميًا تعاقده مع جوناثان رودريجيز مهاجم كروز آزول المكسيكي، وقد وصل اللاعب للرياض فعلًا تمهيدًا لبدء مغامرته مع الفريق.

النصر كان قد فسخ عقده مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله في بداية ديسمبر الجاري، وقد اختار المهاجم الأوروجواياني لتعويضه خاصة مع غياب فينسنت أبو بكر لتواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

النصر يُعلن التعاقد دون أي تفاصيل

النادي العاصمي أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه اشترى عقد اللاعب من ناديه المكسيكي، مشيرًا إلى أنه سيخضع للفحص الطبي بعد وصوله للرياض ومن ثم يُوقع عقود انضمامه للفريق.

ولم يكشف النصر عن أي معلومات خاصة بالعقد، سواء مدته أو تفاصيله المالية، لكن صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن العقد سيمتد لـ3 مواسم قادمة.

ويُتوقع أن يكون الظهور الأول للاعب خلال مواجهة التعاون في الجولة بعد القادمة من الدوري السعودي يوم 21 يناير الجاري.

من هو جوناثان رودريجيز مهاجم النصر الجديد؟

جوناثان يلعب كمهاجم ويُجيد التواجد في خانتي الجناحين الأيمن والأيسر كذلك، وقد بدأ رحلته مع كروز آزول في يناير 2019 بعدما انضم له من سانتوس لاجونا المكسيكي.

وقد سبق للاعب أن خاض تجربة قصيرة في أوروبا مع ناديي بنفيكا وديبورتيفو لاكورونيا لم يُحقق خلالها النجاح المنتظر وعاد إلى بلاده وناديه الأول بينارول، حيث انتقل منه عام 2016 إلى الدوري المكسيكي.

جوناثان لعب 11 مباراة في الدوري المكسيكي هذا الموسم سجل بها 3 أهداف، وقد أحرز الموسم الماضي 21 هدفًا وصنع 5 خلال 31 مباراة.

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